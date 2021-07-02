Украина

Один из граждан Украины предложил наградить нападающего.

Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы прошла Швецию в дополнительное время.

Украинцы получили численное превосходство после того, как Беседин пошел в борьбу до конца, получил серьезную травму и заработал удаление для соперника.

На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о том, чтобы наградить Артема орденом "За мужество".

"Предлагаю президенту Украины наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина государственной наградой орденом «За мужество», за выявленные в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2021 жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной", — гласит сопроводительный текст к петиции.

Напомним, что ранее стали известны результаты МРТ-обследования Беседина.