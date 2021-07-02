Украина

Футболист перебывает на просмотре в клубе.

Полузащитник Денис Антюх, который находится на просмотре в киевском Динамо, прокомментировал свой гол в ворота Базеля в спарринге и рассказал об адаптации в клубе.

"Эмоции позитивные, очень рад, что получилось забить. Шла контратака, и я видел, что была свободная зона, которую нужно было заполнять. Вышло так, как говорил тренер. Мистер просит заполнять свободное пространство при контратаках, и мы на тренировках много отрабатывали подачи и удары.

Это была первая контрольная игра, и мы впервые играли в таком составе, поэтому, можно сказать, что несыграны. Будем стараться улучшать игру в обороне. Думаю, что мы потеряли победу. Ведь вели в счете и допустили ошибки, в которых виноваты сами".

"Стараемся на каждой тренировке притираться друг к другу, ведь уже достаточно много времени – две недели – тренируемся вместе. Как воспринял приглашение от Динамо? Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня и я поеду на сборы с Динамо. Я очень обрадовался. Ждал этого момента.

Думаю, тренерский штаб Динамо просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды. Ребята – хорошие и дружные. Поэтому все отлично, эмоции только позитивные. Сегодня удалось отличиться еще одному игроку на просмотре – Андрею Коробенко. Он тоже молодец, у него здорово получилось забить. Дебютировали сегодня, и очень рады, что вышло отличиться голами. Эмоции наилучшие.

Мы сейчас проводим много физической работы на двухразовых тренировках, поэтому пока тяжело. Но понемногу втягиваемся в тренировочный процесс", — сказал Антюх.

Видео голов и обзор товарищеского матча Динамо — Базель можно смотреть на Football.ua.

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