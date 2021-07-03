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Защитник Шахтер прокомментировал процесс подготовки к сезону.

Донецкий Шахтер на данный момент проводит свою первую часть летних сборов на полях в Австрии, где уже успел сыграть контрольный поединок против местного Санкт-Йоханна (5:0).

Шахтер — Санкт-Йоханн 5:0 Видео голов и обзор матча

В процессе подготовки ко следующей контрольной игре — против польского Ракува — защитник "горняков" Исмаили в интервью клубной пресс-службе рассказал о процессе своего восстановления после травмы, сроках возвращения к активным тренировкам и прокомментировал процесс адаптации "летних" новичков.

"Я начал работать на неделю раньше, чем все, из-за того, что у меня была серьезная травма колена. Все хорошо, но, к сожалению, когда вернулся к тренировкам с командой, почувствовал дискомфорт. Сейчас вновь занимаюсь индивидуально, стараюсь потихоньку интегрироваться в команду, больше работая в фитнесе для укрепления мышечной ткани. Надеюсь, уже спустя пару недель смогу работать в общей группе.

Дискомфорт я почувствовал еще во время первой недели работы с командой. А бывает по-разному: то чувствуешь боль, то нет. Повторюсь, нужно потихоньку интегрироваться и возвращаться. Надеюсь, проблем не возникнет, я стану чувствовать себя лучше и буду помогать Шахтеру, работая со всей группой игроков.

Я акцентированно работаю на усиление коленного сустава. Есть разные типы упражнений, всегда появляются разные проблемы, но это мелочи. Мы стараемся правильно подбирать весь комплекс, чтобы я не чувствовал дискомфорта. Как бы там ни было, стараюсь восстановиться как можно быстрее и быть готовым на 100 процентов.

В Австрии для сборов созданы все необходимые условия: великолепный отель, хорошие поля. Интересная тактическая работа, физические нагрузки, условия позволяют проводить любою работу. Так что сборы хорошие, условия на уровне!

Понятно, что сейчас, с приходом нового тренера, процесс тренировок немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я также понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов.

Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году.

Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами.

Да, конечно же, мы уже пообщались. Больше с Марлоном и Педриньо, потому что мы говорим на одном языке. Вижу, что они хорошие игроки и помогут команде. Они интегрируются и будут частью коллектива", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Шахтер — Ракув состоится 4 июля, начало в 18:00 по киевскому времени.