Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Донецкий Шахтер в рамках товарищеского поединка на сборах в Австрии разгромил австрийскую команду Санкт-Йоханн со счетом 5:0.

В составе "горняков" результативными ударами отметились Тете, Мудрик, Траоре, Корниенко и Дентиньо, при этом первые три мяча были забиты в первые девять минут поединка.

Видео голов и обзор матча:

Шахтер - Санкт-Йоханн 5:0

Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 24, Дентиньо, 71

Шахтер (1 тайм): Пузанков – Корниенко, Марлон, Витао, Додо – Патрик, Майкон – Мудрик, Педриньо, Тете – Траоре.



Шахтер (2 тайм): Гриценко – Сиприано, Хочолава, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Соломон, Танковский, Очеретько – Дентиньо.