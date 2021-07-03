Украина

Футболист оценил поединок против Лозанны.

Киевское Динамо сыграло вничью во втором спарринге на сборах в Швейцарии. В соперниках был клуб Лозанна (1:1).

Защитник киевлян Артем Шабанов прокомментировал ничейный исход противостояния спарринга.

"Да, мы постоянно тренируемся на натуральном газоне, поэтому играть на искусственном покрытии намного труднее. Поля "дубовые" и, как говорили, не нового поколения. Поэтому было немного необычно.

Мы еще разберем игру, тренер укажет нам на ошибки и подскажет, что можно улучшить, чтобы в следующих играх мы уже победили.

Думаю, причина в том, что мы много обрезались в простых ситуациях и не воспользовались своими хорошими моментами, в которых могли забить".

"Как мне стадион? Было бы еще лучше, если бы поле было натуральным. А так — стадион действительно хороший, и приятно, что собралось много болельщиков, ведь их давно не было на трибунах.

Мои планы на вечер? Будем все вместе болеть и переживать за нашу сборную. Хочется, чтобы мы победили", — сказал Шабанов.