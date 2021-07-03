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ФК Динамо
03 июля 2021, 22:18
В рамках спарринга на сборах в Швейцарии киевское Динамо сыграло вничью против Лозанны (1:1).
За киевлян в первом тайме отметился Родригеш. У Лозанны гол оформил на свой счет Сержинью.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Динамо Киев — Лозанна 1:1
Голы: Жерсон Родригес, 8 — Сержинью, 48
Динамо Киев (1-й тайм): Бойко — Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей — Андриевский — Родригес, Гармаш, Леднев, Антюх — Супряга.
Динамо Киев (2-й тайм): Бойко — Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Шепелев, Леднев, Де Пена — Ванат.