Украина

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В рамках спарринга на сборах в Швейцарии киевское Динамо сыграло вничью против Лозанны (1:1).

За киевлян в первом тайме отметился Родригеш. У Лозанны гол оформил на свой счет Сержинью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Динамо Киев — Лозанна 1:1

Голы: Жерсон Родригес, 8 — Сержинью, 48

Динамо Киев (1-й тайм): Бойко — Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей — Андриевский — Родригес, Гармаш, Леднев, Антюх — Супряга.

Динамо Киев (2-й тайм): Бойко — Скорко, Вивчаренко, Шабанов, Дубинчак — Андриевский — Антюх, Шепелев, Леднев, Де Пена — Ванат.