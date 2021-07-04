Украина

Команда из Петрово оформила трансферы двух футболистов.

Ингулец подписал двух футболистов на правах свободного агента, сообщает клуб в своем официальном Facebook-аккаунте.

Речь идет о вратаре Евгении Гальчуке и защитнике Дмитрии Поспелове. Условия сделок с футболистами не разглашаются.

Отметим, что Гальчук с 2013 года выступал за Мариуполь, а Поспелов прошлый сезон провел в составе одесского Черноморца.

В прошлом розыгрыше чемпионата Украины Ингулец финишировал на двенадцатом месте турнирной таблицы.

Напомним, что ранее Ингулец усилился воспитанником Шахтера Головкиным.