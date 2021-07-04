Украина

Два футболиста сборной Украины уже тренируются с клубом.

Сборная Украины уступила сборной Англии в рамках четвертьфинального поединка и выбыла из турнира.

Два футболиста национальной команды, Анатолий Трубин и Георгий Судаков, уже присоединились к Шахтеру на тренировочном сборе в Австрии, сообщает твиттер-аккаунт "горняков".

Данные игроки не попали в заявку донецкого клуба на товарищеский поединок против представителя Польши — Ракува.

Напомним, что Георгий Судаков мог дебютировать на чемпионате Европы, но Феликс Брых ничего не компенсировал ко второму тайму, когда футболист уже стоял у бровки.