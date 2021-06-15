Украина

Украинские таланты попали в список из 100 претендентов.

Итальянский портал Tuttosport обнародовал ежегодный рейтинг сотни лучших молодых футболистов, которые выступают в клубах Европы.

В стоне лучших на почетную награду Golden Boy 2021 попали сразу два украинских футболиста — вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин и защитник киевского Динамо Илья Забарный.

Отметим, что на престижную награду претендуют только футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года.

Трубину и Забарному придется выдерживать конкуренцию с такими известными игроками, как Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Эдуардо Камавинга (Ренн), Билли Гилмор (Челси), Букайо Сака (Арсенал), Джуд Беллингэм и Джованни Рейна (оба — Боруссия Д), Педри (Барселона), Родриго (Реал) и многих других.

В настоящее время Трубин и Забарный находятся в расположении сборной Украины на Евро-2020, причем Илья уже успел отыграть встречу с Нидерландами (2:3), в то время как Анатолий остался в запасе за спиной Георгия Бущана.