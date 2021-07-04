В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к новому футбольному сезону, донецкий Шахтер потерпел поражение от Ракува.

Победителем данного противостояния стали вице-чемпионы Польши, поскольку финальный свисток зафиксировал итоговый счет — 1:2.

Видео голов и обзор матча:

Шахтер — Ракув 1:2
Голы: Соломон, 81 — Кун, 14, Лопес, 72

Шахтер (стартовый состав): Шевченко — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре

Шахтер (после 64 минуты): Шевченко — Конопля, Мампасси, Витао, Сиприано — Бондаренко, Маркос, Танковский, Очеретько, Соломон — Дентиньо

Предупреждения: Траоре — Невулис, Арак