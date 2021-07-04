Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к новому футбольному сезону, донецкий Шахтер потерпел поражение от Ракува.
Победителем данного противостояния стали вице-чемпионы Польши, поскольку финальный свисток зафиксировал итоговый счет — 1:2.
Видео голов и обзор матча:
Шахтер — Ракув 1:2
Голы: Соломон, 81 — Кун, 14, Лопес, 72
Шахтер (стартовый состав): Шевченко — Додо, Витао, Марлон, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Тете, Педриньо, Мудрик — Траоре
Шахтер (после 64 минуты): Шевченко — Конопля, Мампасси, Витао, Сиприано — Бондаренко, Маркос, Танковский, Очеретько, Соломон — Дентиньо
Предупреждения: Траоре — Невулис, Арак