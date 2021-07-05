Украина

Нападающий рассказал о ходе тренировочного процесса вместе с киевским клубом.

В конце июня 2021-го украинский нападающий Владислав Кулач покинул полтавскую Ворсклу, после чего отправился на первый тренировочный сбор киевского Динамо, где намерен завоевать признание тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу.

28-летний футболист рассказал о своем первом опыте работы под руководством румынского специалиста, а также поделился впечатлением от тренировочного процесса в стане "бело-синих".

"В Шахтере меня привлекали к тренировкам с первой командой под руководством Луческу, но именно на сборах я никогда не был. Однако, Мистер меня помнит, мы уже с ним общались. Он сказал, что хочет проверить, готов ли я для Динамо.

Мне сложно сравнивать его требования к работе футболистов в Шахтере и Динамо, так как в свое время я никогда не был даже в недельном цикле первой команды. Но, общаясь со старшими ребятами, понимаю, что тренировки особо не отличаются.

На сборах цель прежняя — это физическая подготовка, контроль мяча, работа над развитием атаки. Так что тренировочный процесс, думаю, не сильно поменялся.

На теориях Мистер много рассказывает о своей философии, о развитии каждого футболиста и команды в целом. Настаивает на том, чтобы мы улучшали свою игру каждый день, на каждой тренировке.

Я не знаю, но об этом не думаю. Просто наслаждаюсь каждым днем пребывания в Динамо. У меня появился такой шанс, и я буду делать все возможное, чтобы закрепиться здесь. Каждый день в таком клубе можно многому научиться. Конечно, я хочу остаться, и приложу для этого максимум усилий", — подытожил футболист.

Напомним, что уже сегодня киевское Динамо проведет очередной контрольный поединок в рамках швейцарской части сборов. Соперником станет французский клуб Дивон, а начало игры намечено на 19:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире читатели смогут непосредственно на нашем сайте.