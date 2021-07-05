Шахтер в рамках контрольного поединка на сборах в Австрии встретится с представителем Германии Тюркгюджю.

Роберто Де Дзерби доверил место в стартовом составе Георгию Судакову и Анатолию Трубину, которые лишь вчера присоединились к команде.

Шахтер: Трубин — Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано — Бондаренко, Маркос — Очеретько, Судаков, Соломон — Дентиньо

Запасные: Шевченко, Пузанков, Додо, Марлон, Корниенко, Булеза, Майкон, Тете, Патрик, Педриньо, Мудрик, Сикан, Вьюнник.

Напомним, что Судаков и Трубин прибыли из расположения сборной Украины, в составе которой дошли до 1/4 чемпионата Европы.

Матч Шахтер - Тюркгюджю состоится 5 июля в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.

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