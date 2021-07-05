Украина

Давиде Поссанцини высказался о поражении от Ракува в товарищеской встрече.

В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к новому футбольному сезону, донецкий Шахтер потерпел поражение от Ракува со счетом 1:2.

Ассистент главного тренера Шахтера Давиде Поссанцини рассказал о приезде Георгия Судакова и Анатолия Трубина из расположения сборной Украины, а также поделился эмоциями от результата противостояния с Ракувом.

"Все хорошо, тренировки носят интенсивный характер, все ребята очень внимательно слушают нас, и мы довольны их отношением к работе. Контрольные матчи, которые чередуются с тренировками, являются хорошим тестом".

"Самое главное – воплощать в игре то, что мы каждый день нарабатываем на тренировках. Ребята, которые выйдут в основном составе на матч с Ракувом, проведут на поле 60 минут, а вторая группа – 30. А в спарринге с Тюркгюджю будет уже наоборот".

"Анатолий Трубин уже приступил к занятиям, а Георгий Судаков, скорее всего, начнет тренироваться завтра. Сомневаюсь, что ребята будут готовы сыграть в матче с Тюркгюджю, а вот в заключительной контрольной игре с Шальке, запланированной на 9 июля, это вполне возможно".



"Педриньо, Марлон и Траоре? У этих ребят есть футбольные качества, необходимые нашей команде, и они определенно наделены талантом. Очень усердно работают на тренировках, мы каждый день видим прогресс и довольны их адаптацией".



"Возвращение Исмаили в австрийских спаррингах? Очень надеемся на это и каждый день анализируем его состояние. В первую очередь все зависит от его самочувствия", — приводит слова Давиде Поссанцини официальный сайт Шахтера.

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