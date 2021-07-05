Украина

Принято решение перенести поединок двух лучших команд Украины сезона-2020/21.

Руководство УПЛ перенесет поединок за Суперкубок Украины на сентябрь – сообщил Football.ua источник в Украинской Премьер-лиге.

Такое решение было принято, чтобы игроки Динамо и Шахтера, выступавшие в составе сборной Украины на Евро-2020, смогли должным образом подготовиться к сезону-2021/22.

Официально о переносе и новой дате матча (ориентировочно — 22 сентября) будет объявлено вечером в понедельник, 5 июля.

Изначально планировалось, что поединок за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером пройдет 24 июля в Киеве на НСК Олимпийский.