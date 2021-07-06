Украина

В данном вопросе была поставлена окончательная точка.

Как сообщал ранее Football.ua, матч за Суперкубок Украины образца 2021-го года между чемпионом и обладателем Кубка киевским Динамо и вице-чемпионом донецким Шахтером был перенесен на сентябрь.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба украинской Премьер-лиги.

Уточняется, что данное решение было принято исходя из соображений безопасности для здоровья футболистов, на которых пришлась значительная порция физической нагрузки в достаточно сжатые сроки, а также банального отсутствия возможности провести полноценный процесс восстановления игроков.

Таким образом, игра, которая изначально должна была пройти на поле НСК Олимпийский в Киеве 24 июля, будет проведена 22 сентября 2021-го года.

Время, 21:00 по Киеву, и место проведения дуэли между двумя украинскими грандами останутся неизменными.

Билеты, которые уже успели приобрести болельщики на данное мероприятие, также будут действительны.