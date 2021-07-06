Украина

Поединок за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером состоится 22 сентября 2021 года.

Как сообщал ранее Football.ua, матч за Суперкубок Украины образца 2021-го года между чемпионом и обладателем Кубка киевским Динамо и вице-чемпионом донецким Шахтером был перенесен на сентябрь. Позже пресс-служба УПЛ официально подтвердила данную информацию.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился деталями переноса матча за Суперкубок Украины.

"Все привыкли, что матч за Суперкубок Украины открывает чемпионат. Возникла ситуация, мы все видели, как наши парни отстаивали интересы Украины на Евро-2020 ценой собственного здоровья".

"Получили запрос от Динамо который поддержал Шахтер – клубы договорились сдвинуть дату на 22 сентября".

"Да, могут быть определенные недовольства болельщиков, потому что много билетов уже реализовано, люди спланировали посещение матча. Но ситуация сложилась такая".

Считаю, мы должны поддержать наших ребят, чтобы дать им возможность более качественно подготовиться к новому сезону. У сборной также важные игры за право выхода на ЧМ-2022. Это, наверно, наименьшее, что мы можем сделать, чтобы поддержать наших парней", — заявил Дикий в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером, который изначально должен был пройти на поле НСК Олимпийский в Киеве 24 июля, будет проведена 22 сентября 2021-го года в 21:00 по киевскому времени.