Украина

Украинский фулбек высказался о рабочем процессе под руководством итальянского специалиста.

В очередной контрольном поединке, который прошел в рамках подготовки к новому сезону, донецкий Шахтер минимально обыграл немецкий клуб Тюркюджю (2:1). Крайний защитник "горняков" Ефим Конопля поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Соперник был достаточно неудобным. Нас пытались прессинговать практически весь матч. Не так, как накануне, но все равно создавали много неприятностей. Считаю, нам удалось перенести идеи тренера на поле. Пока есть вопрос с реализацией, но мы очень плотно работаем. Надеемся, дальше будет лучше".

"Усталость есть немного, накопилась. Но это сборы, это нормально абсолютно. Играли два матча, имея один день выходной за две недели, считаю, мы все равно хорошо выступили, достойно. У нас были определенные цели на матчи. Считаю, мы с ними справились".

"Де Дзерби во время матчей и тренировок очень эмоциональный, потому что всегда хочет лучшего. Всегда ставит невыполнимые задачи, потому что только так можно добиться чего-то. Но после матча он лучший друг всех, всех обнимает, хвалит, указывает на ошибки, если нужно", — заявил Конопля в программе Shakhtar News.

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