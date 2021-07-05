Украина

Подопечные Роберто Де Дзерби добыли победу.

Шахтер в рамках контрольного поединка на сборах в Австрии сразился с представителем Германии Тюркгюджю.

Подопечные Роберто Де Дзерби открыли счет в первой половины игры благодаря точному удару Манора Соломона с пенальти.

Шахтер — Тюркгюджю 2:1

Голы: Соломон, 43, Мудрик, 85 — Слишкович, 81

Шахтер (стартовый состав): Трубин — Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано — Бондаренко, Маркос — Очеретько, Судаков, Соломон — Дентиньо

Шахтер (после 60 минуты): Трубин — Додо, Марлон, Бондаренко, Корниенко — Майкон, Маркос — Тете, Педриньо, Мудрик — Сикан.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче, против Ракува из Польши, "горняки" потерпели первое поражение под руководством Де Дзерби.