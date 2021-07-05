Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В очередной контрольном поединке, который прошел в рамках подготовки к новому сезону, донецкий Шахтер минимально обыграл немецкий клуб Тюркюджю (2:1).

Победу команде Роберто Де Дзерби принесли забитые мячи в исполнении Манора Соломона и Михаила Мудрика, на что немецкая команда ответила результативным ударом Петар Слишкович.

Видео голов и обзор матча:

Шахтер — Тюркгюджю 2:1

Голы: Соломон, 43, Мудрик, 85 — Слишкович, 81

Шахтер (стартовый состав): Трубин — Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано — Бондаренко, Маркос — Очеретько, Судаков, Соломон — Дентиньо

Шахтер (после 60 минуты): Трубин — Додо, Марлон, Бондаренко, Корниенко — Майкон, Маркос — Тете, Педриньо, Мудрик — Сикан.