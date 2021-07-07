Юри де Оливейра попал в сферу интересов луганского клуба.
Юри де Оливейра, diariodofla.com.br
07 июля 2021, 16:19
Полузащитник Фламенго Юри де Оливейра может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает O Dia.
По информации источника, в услугах 20-летнего хавбека заинтересована Заря, которая предложила бразильскому клубу бесплатное арендное соглашение на один год с правом выкупа за определенную сумму. Самому игроку будет увеличена зарплата.
Также отмечается, что Фламенго заинтересовался предложением луганчан и согласился на переговоры, но позиция самого игрока относительно переезда в Украину пока неизвестна.
В настоящее время Оливейра выступает в составе молодежной команды Фламенго, за которую отыграл восемь матчей и забил два мяча. Также на его счету два матча за основную команду.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.