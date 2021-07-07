Украина

Юри де Оливейра попал в сферу интересов луганского клуба.

Полузащитник Фламенго Юри де Оливейра может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает O Dia.

По информации источника, в услугах 20-летнего хавбека заинтересована Заря, которая предложила бразильскому клубу бесплатное арендное соглашение на один год с правом выкупа за определенную сумму. Самому игроку будет увеличена зарплата.

Также отмечается, что Фламенго заинтересовался предложением луганчан и согласился на переговоры, но позиция самого игрока относительно переезда в Украину пока неизвестна.

В настоящее время Оливейра выступает в составе молодежной команды Фламенго, за которую отыграл восемь матчей и забил два мяча. Также на его счету два матча за основную команду.

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