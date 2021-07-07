Украина

Испанский форвард проведет еще как минимум сезон на родине.

Эйбар, вылетевший в испанскую Сегунду по итогам минувшего сезона Ла Лиги, на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего киевского Динамо Франа Соля.

29-летний испанец перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2022 года.

Сезон-2020/21 Фран Соль также провел в аренде, защищая цвета Тенерифе из Сегунды. Там он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах второго по силе дивизиона страны.

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