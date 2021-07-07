Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Динамо провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал швейцарский Люцерн.

По ходу игры команды продемонстрировали результативный футбол, трижды обменявшись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им в конечном итоге не удалось.

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью (3:3), при чем киевляне сумели избежать поражения в заключительные минуты встречи, отыграв два мяча отставания.

Видео голов и обзор матча:



Динамо — Люцерн 3:3

Голы: Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 — Соргич, 9, 63, Угринич, 16.

Динамо: Бойко — Кравченко (Скорко, 46), Шабанов (Бражко, 81), Сирота, Сидклей (Дубинчак, 46) — Андриевский (Коробенко, 81), Шепелев (Гармаш, 73) — Де Пена (Леднев, 46), Буяльский (Цитаишвили, 83), Родригес (Кулач, 73) — Супряга (Антюх, 61).

Люцерн (стартовый состав): Васич, Фаркаш, Шульц, Нденге, Шурпф, Фридек, Гретер, Угринич, Бурх, Соргич, Тасар.

Предупреждения: Супряга, Гармаш.