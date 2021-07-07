Украина

Чемпион Украины провел свой заключительный матч на первом сборе в Швейцарии.

Киевское Динамо в своем заключительном матче на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии расписало еще одну результативную ничью. На этот раз киевляне не определили сильнейшего в матче против Люцерна. Матч закончился со счетом 3:3.

Уже на девятой минуте встречи швейцарская команда открыла счет усилиями Деяна Соргича, который расстрелял ворота Дениса Бойко. Спустя семь минут Люцерн удвоил преимущество в счете — Соргич скинул мяч в штрафной на Филипа Угринича, который без проблем пробил мимо вратаря "бело-синих".

В середине второго тайма команды обменялись забитыми голами. Сперва вратарь Люцерна Васо Васич отбил мяч после удара Жерсона Родригеса, но на добивании первым был Богдан Леднев. Спустя семь минут в идентичной ситуации с добиванием забил Соргич, оформивший дубль.

В концовке матча подопечные Мирчи Луческу собрались и за последние десять минут дважды поразили ворота швейцарцев. Сначала Денис Антюх красиво пробил из-за пределов штрафной точно в дальнюю девятку, а затем все тот же Антюх отдал передачу на дальнюю штангу, где одинокий Денис Гармаш обыграл защитника и пробил в дальний угол.

Динамо — Люцерн 3:3

Голы: Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 — Соргич, 9, 63, Угринич, 16.

Динамо: Бойко — Кравченко (Скорко, 46), Шабанов (Бражко, 81), Сирота, Сидклей (Дубинчак, 46) — Андриевский (Коробенко, 81), Шепелев (Гармаш, 73) — Де Пена (Леднев, 46), Буяльский (Цитаишвили, 83), Родригес (Кулач, 73) — Супряга (Антюх, 61).

Люцерн (стартовый состав): Васич, Фаркаш, Шульц, Нденге, Шурпф, Фридек, Гретер, Угринич, Бурх, Соргич, Тасар.

Предупреждения: Супряга, Гармаш.