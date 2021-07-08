Украина

Новичок Днепра-1 поделился первыми впечатлениями от переезда в Украину.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что днепровский Днепр-1 усилился сразу двумя новичками, одним из которых стал румынский голкипер Валентин Кожокару.

Через несколько дней по прибытию в клуб, 25-летний футболист впервые пообщался с пресс-службой своей новой команды, рассказав о первых впечатлениях от обстановки внутри команды и тренировочного процесса.

"Мне все очень нравится в клубе! Очень хорошая инфраструктура, поэтому я считаю, что этот переход станет большим шагом в моей карьере.

Переговорный процесс прошел достаточно быстро: мне позвонил агент, сказал, что есть вариант, мне понравилось — я тут. Ничего сложного. Теперь, надеюсь добиться успеха на новом месте.

У меня есть близкий друг, который играл в Украине — Александру Влад (экс-футболист Днепр, 2013 – 2017), мы с ним играли в Волунтари в течении полутора лет, но знаем друг друга уже очень давно. Он положительно высказывался о своем опыте выступлений здесь, о городе, команде.

Я приехал в Украину с открытым сердцем, поэтому надеюсь, что проведу хороший сезон. Знаю, что тут достаточно сильный чемпионат — точно сильнее румынского, так как есть клубы с громкими европейскими именами. Это будет большой вызов, но я готов его принять.

Это уже не первая моя попытка выступлений за рубежом, но для выступлений за Кротоне и Фрозиноне (2017) я был слишком молод. Сейчас все совершенно по-другому: я набрался опыта, сыграл более сотни матчей в Румынии. Все будет совершенно иначе.

Хочу сказать одно: буду полностью отдаваться на тренировках и в играх, чтобы клуб достигал своей цели", — подытожил футболист.

Напомним, что Днепр-1 в своем предыдущем контрольном матче против Александрии сыграл вничью со счетом 1:1.