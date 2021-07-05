Украина

Днепряне усилили вратарскую линию.

Днепр-1 подписал двухлетний контракт с румынским голкипером Валентином Кожокару, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты выступал за юношеские команды Динамо и Стяуа. С 2011 по 2016 играл за взрослую команду Стяуа — 39 матчей (36 пропущенных голов).

Также у него есть период пребывания в итальянском Кротоне в сезоне-2016/17, но на поле он так ни разу и не появился.

Напомним, что ранее днепровский клуб подписал полузащитника Александра Пихаленка на постоянной основе.