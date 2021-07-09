Украина

Новичок "бело-синих" высказался о смене своей клубной прописки.

Динамо Киев ранее объявило о подписании флангового нападающего Дениса Антюха, который ранее защищал цвета коваливского Колоса с 2018 года.

"Очень счастлив подписать контракт с таким великим клубом, как Динамо Киев. Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета".

"На тренировочном сборе переживал, конечно, первые несколько дней, но потом раззнакомился с ребятами, немного втянулся – и было уже все хорошо. Со всеми партнерами общаюсь – как с молодыми, так и с игроками первой команды. Все хорошо приняли меня, плюс сейчас подъедут сборники – будем знакомиться".

"Мой номер в Динамо? Пока не знаю, но хотелось бы девятку взять. Что касается болельщиков, в первую очередь, хочу пожелать им больше побед, чтобы они поддерживали нас, а мы будем стараться радовать их своей игрой", — заявил Антюх.

В минувшей кампании Денис Антюх провел за Колос 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 2 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с Динамо рассчитан на четыре года.