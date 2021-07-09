Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Шахтер провел свой очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону, а соперником донецкого клуба стал немецкий Шальке.

Подопечные Роберто Де Дзерби не сумели обыграть аутсайдера минувшей кампании Бундеслиги, который в конечном итоге вылетел во второй дивизион Германии. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Обзор матча:

Шальке — Шальке 0:0

Шахтер (1-й тайм): Трубин — Корниенко, Марлон, Витао, Додо — Маркос Антонио, Майкон, Соломон, Алан Патрик — Педриньо, Траоре.

Шахтер (2-й тайм): Пятов — Додо, Мампасси, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Тете, Судаков — Педриньо, Мудрик, Траоре

Шальке: Флик — Идризи, Айдын, Ауэян, Бужаллаб — Камински, Латца, Пальссон, Теродде — Тиау, Ферманн