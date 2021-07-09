Украина

"Горняки" не сумели обыграть аутсайдера минувшего сезона Бундеслиги.

Шахтер в рамках контрольного поединка в Австрии встречался с вылетевшим во второй дивизион Германии Шальке.

За 90 минут матча команды так и не сумели открыть счет. Таким образом "горняки" не одержали победу уже во втором товарищеском поединке на текущем тренировочном сборе.

Шальке — Шальке 0:0

Шахтер (1-й тайм): Трубин — Корниенко, Марлон, Витао, Додо — Маркос Антонио, Майкон, Соломон, Алан Патрик — Педриньо, Траоре.

Шахтер (2-й тайм): Пятов — Додо, Мампасси, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Тете, Судаков — Педриньо, Мудрик, Траоре

Шальке: Флик — Идризи, Айдын, Ауэян, Бужаллаб — Камински, Латца, Пальссон, Теродде — Тиау, Ферманн

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