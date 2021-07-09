Украина

Форвард из Беларуси продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Динамо Киев на своем официальном сайте объявило о подписании нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина.

21-летний форвард перебрался в стан "бело-синих" на правах годичной аренды с возможным правом выкупа.

Отмечается, что уже 10 июля футболист отправится с Динамо на второй предсезонный сбор.

В прошлой кампании Илья Шкурин провел за ЦСКА 14 поединков во всей турнирах, в которых ему удалось отметиться 3 забитыми мячами.

Ранее киевское Динамо также объявило о переходе в свою команду атакующего полузащитника Дениса Антюха из коваливского Колоса.