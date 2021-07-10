Украина

Киевляне начнут подготовку непосредственно с контрольного поединка.

Игроки действующего чемпиона Украины, киевского Динамо, по прилету в Украину, получили в свое распоряжение несколько дней отдых между тренировочными сборами в Швейцарии, после чего вновь отправятся в коммуну Дивон-ле-Бен, где их ожидает очередная порция нагрузки перед стартом сезона.

Команда вылетит в Женеву из аэропорта Борисполь в 09:30 по киевскому времени, а уже вечером 10 июля ее ожидает первый контрольный поединок во второй части сборов — против швейцарского Серветта, который в прошлом футбольном году стал "бронзовым" призером своей страны.

Также, Динамо проведет еще три дополнительных товарищеских матча: против швейцарского Сьона (14 июля, 20:00), французской Ниццы (17 июля, 21:00) и испанского Атлетика (20 июля, 16:00).

Начинать второй сбор "бело-синие" будут в составе группы из 27-и человек.

Голкиперы: Бойко, Нещерет, Моргун;

Защитники: Сидклей, Сирота, Шабанов, Кендзера, Попов, Тымчик, Бражко, Дубинчак, Вивчаренко;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Антюх, Коробенко, Бенито;

Нападающие: Родригес, Супряга, Кулач, Шкурин, Ванат.

По ходу рабочего процесса состав команды пополнят те футболисты, которые принимали участие в матчах национальной сборной Украины на чемпионате Европы-2020 — им были предоставлены дополнительные дни отдыха.

Напомним, что матч Динамо Киев — Серветт состоится 10 июля, начало в 21:00 по киевскому времени.