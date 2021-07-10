Чемпион Украины проведет первый контрольный поединок на втором летнем сборе.
фото ФК Динамо Киев
10 июля 2021, 09:25
Второй предсезонный сбор чемпион и обладатель Кубка Украины киевское Динамо начнет спаррингом против швейцарского Серветта.
В сезоне-2020/21 соперник киевлян финишировал на третьем месте в чемпионате.
Поединок состоится в субботу, 10 июля. Начало в 21:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
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