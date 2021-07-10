Украина

Столичный клуб ответил на запрос "волков" по трансферу украинского защитника.

Левый защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко продолжает фигурировать в трансферных слухах итальянских СМИ.

Ранее появлялась информация об интересе к украинцу со стороны Ромы, но, как сообщает Il Romanista, руководство римского клуба успело даже связаться с Динамо, чтобы оценить вероятность подписания 22-летнего украинца.

По информации источника, в ходе беседы киевляне запросили за Миколенко 15 миллионов евро, что на данном этапе является весьма серьезной суммой для Ромы, которая сможет ее заплатить только после продажи некоторых своих футболистов.

Вполне возможно, что травма основного левого защитника команды Леонардо Спинаццолы может побудить руководство "волков" удовлетворить финансовые требования киевского Динамо.