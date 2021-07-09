Украина

В Италии сообщают о "высоком спросе" на украинского фулбека.

Левый защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко продолжает фигурировать в трансферных слухах итальянских СМИ.

Как сообщает журналист Флавио Тассоти, 22-летний украинец вошел в сферу интересов Ромы, которую с новом сезоне будет тренировать Жозе Моуриньо.

При этом уточняется, что римскому клубу будет весьма непросто осуществить подписание Миколенко из-за высокого спроса со стороны других клубов.

В минувшем сезоне Виталий провел в футболке Динамо 36 поединков, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 4 результативные передачи.