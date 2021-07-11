Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеской встречи с "бело-синими".

Динамо Киев начало свой второй тренировочный сбор в Швейцарии поединком против местного Серветта, который в прошлом футбольном году стал "бронзовым" призером своей страны.

Швейцарский клуб минимально лидировал в счете вплоть до 85-й минуты и близился к тому, чтобы одержать победу, но в конечном итоге подопечным Мирчи Луческу удалось сравнять счет и избежать поражения.

Автором единственного гола в составе Динамо стал нападающий Илья Шкурин, который проводил свой первый поединок в футболке киевлян. Чтобы забить дебютный мяч, форварду из Беларуси потребовалось провести на поле приблизительно десять минут.

Видео голов и обзор матча:

Динамо – Серветт 1:1

Голы: Шкурин, 85 — Имери, 13

Динамо: Бойко – Кендзера, Бражко (Дубинчак 46), Сирота (Шабанов 75), Сидклей (Тымчик 46) – Андриевский (Коробенко 78), Шепелев (Гармаш 46), Буяльский (Шкурин 75) – Родригеш (де Пена 46), Антюх (Леднев 66) – Супряга (Кулач 66).

Серветт: Фрик – Клиши, Руилье, Диалло, Сотье – Коньят, Имери, Вальс – Коне, Сассо, Кие