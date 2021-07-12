Киевляне проведут два товарищеских поединка.
Динамо, фото Динамо
12 июля 2021, 20:59
Динамо Киев продолжает подготовку к новому сезону посредством тренировочных занятий и контрольных матчей.
Как сообщает официальный сайт клуба, на сборах подопечные Мирчи Луческу сыграют с с французским Эвианом (15 июля) и швейцарским Этуалем (18 июля).
Обе встречи пройдут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Напомним, что Динамо также проведет контрольный матч против победителя Лиги Европы — Вильярреала.