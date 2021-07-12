Украина

Киевляне проведут два товарищеских поединка.

Динамо Киев продолжает подготовку к новому сезону посредством тренировочных занятий и контрольных матчей.

Как сообщает официальный сайт клуба, на сборах подопечные Мирчи Луческу сыграют с с французским Эвианом (15 июля) и швейцарским Этуалем (18 июля).

Обе встречи пройдут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что Динамо также проведет контрольный матч против победителя Лиги Европы — Вильярреала.