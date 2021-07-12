Украина

Помощник Мирчи Луческу рассказал о тренировочном процессе киевлян.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Эмилиан Карас рассказал о подготовке "бело-синих" на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии, а также сказал, когда в расположение команды вернутся игроки сборных после Евро-2020.

"Матч с Серверттом в день приезда? У Мирчи Луческу это частая практика. Он всегда говорит, что для игрока это не проблема, тем более что после перелета у нас было 5-6 часов для отдыха и восстановления, поэтому никаких проблем. Со своими командами, в частности, со сборными, он мог улететь даже в Латинскую Америку и в тот же день сыграть матч. Футболист, как воин, он должен быть готов всегда.

Функциональная готовность команды? Это не магазин, чтобы взвешивать и определить точную меру подготовки. Ребята хорошо тренируются, работают под нагрузкой, это нормально для периода сборов. Ждем наших сборников после отдыха и в полном составе станем к подготовке к последним контрольных игр и начала чемпионата. 15-го июля они должны быть здесь, а 16-го выйти на тренировку.

Игра с Серветтом? Это лучший соперник из тех, с кем мы играли, очень агрессивный, организованный, нам было сложно играть против них. Мы много ошибались, поскольку соперник заставлял нас это делать. В каждом матче мы играем в разных сочетаниях, ребята не так хорошо знают друг друга, свои возможности. В первом тайме у нас были проблемы — мы не могли качественно выйти из обороны, частили длинными передачами, которые соперник перехватывал и начинал свои атаки. Был хороший движение, чисто физически мы выдержали первый тайм, но в качестве соперник нас переигрывал.

Во втором тайме ситуация изменилась, мы стали играть более спокойно, лучше контролировали мяч, в конце игры забили гол и могли отличиться еще. Словом, сыграли лучше, но опять соперник заставлял ошибаться. Играли бы с другой командой, контролировать мяч получалось бы лучше. Повторюсь, Серветт — хорошая команда, игра с ними была полезной для нас.

Дебют Шкурина с первым голом? Футболист, который забивает мяч, всегда остается в памяти, он всегда важен, поскольку находился в штрафной и замкнул ту передачу. Нападающий выходит на поле ради того, чтобы забить. И атака была очень хорошей, и Леднев сделал хорошую передачу на Тымчика, а он хорошо подал. Словом, получилась хорошая комбинация, которая завершилась голом", — приводит слова Караса официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Карлос Де Пена пропустил стартовую тренировку Динамо на втором сборе.