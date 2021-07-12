Украина

Товарищеская игра пройдет 26 июля в Австрии.

Вильяреалл на своем официальном сайте объявил о скором проведении товарищеского матча против киевского Динамо на сборах в Австрии. Игра состоится 26 июля.

Ранее киевская команда смогла продлить сроки проведения второго учебно-тренировочного сбора за счет переноса матча первого тура УПЛ, а также Суперкубка Украины.

Напомним, Динамо и Вильярреал встречались в рамках 1/8 финала Лиги Европы в прошлом сезоне, где "желтая субмарина" дважды обыграла киевлян со счетом 2:0. В итоге испанская команда выиграла турнир, а в испанской Ла Лиге финишировала седьмой.

Помимо Вильярреала, на втором сборе киевляне сыграют против Сьона, Ниццы и Атлетика.

Ранее стало известно, когда игроки национальных команд присоединятся к "бело-синим".

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