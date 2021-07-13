Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.

Сегодня, 13 июля, луганская Заря проведет свой очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону в УПЛ.

Соперником команды Виктора Скрипника будет представитель турецкой Суперлиги — Аланьяспор, который в прошлом сезоне занял седьмую строчку в турнирной таблице

Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

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