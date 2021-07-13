Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.
фото ФК Заря Луганск
13 июля 2021, 10:01
Сегодня, 13 июля, луганская Заря проведет свой очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону в УПЛ.
Соперником команды Виктора Скрипника будет представитель турецкой Суперлиги — Аланьяспор, который в прошлом сезоне занял седьмую строчку в турнирной таблице
Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
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