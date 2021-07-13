Украина

Игра состоится 8 сентября 2021 года.

Товарищеский поединок между сборными Чехии и Украины, который запланирован на текущий год, пройдет в Пльзени. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Контрольная игра пройдет 8 сентября на домашнем стадионе местного клуба Виктория. Арена вмещает около 12 тысяч зрителей. Время встречи будет определено позднее.

Также отметим, что в сентябре команда Андрея Шевченко проведет три поединка. 1 сентября украинцы сыграют в гостях против Казахстана, а 4 сентября примут Францию в Киеве. Обе игры пройдут в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Напомним, на минувшем Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Англии (0:4).

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