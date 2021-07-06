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Football.ua представляет вашему вниманию тактический анализ матчей сборной Украины на Евро-2020.

Конечной станцией долгого турнирного пути сборной Украины на Евро-2020 оказалась стадия ¼ финала. Если оценивать выступление команды Андрея Шевченко на континентальном форуме с точки зрения результата, то он великолепен. "Сине-желтые" даже не просто уперлись в потолок своих возможностей, а пробили его. Но касательно игры, не все так однозначно.

Не покидает ощущение, что Украина сыграла ниже своих потенциальных возможностей. Спустя несколько дней после достаточно неприятного поражения от сборной Англии, постараемся, с более-менее холодной головой проанализировать уровень игры нашей национальной команды и выявить наиболее актуальные проблемы не только в игре сборной, но и в нашем футболе в целом.

Исторический успех Украины на Евро-2020 со странным послевкусием

Крупные международные турниры – это своего рода ярмарка футбола, на которой участники могут просканировать реальное состояние дел в футбольном хозяйстве своей ассоциации, выявить основные проблемы в развитии игры, наглядно ознакомиться с тактическими трендами, наконец, понять свой реальный уровень на фоне остальных. В этом плане Евро-2020 вышел на славу.

Для начала, вспомним турнирный путь нашей сборной и разберем основные тактические нюансы каждого матча, а затем подведем итоги, отметим позитивные моменты и постараемся выяснить причины негативных. Команда Шевченко начинала турнир с матча против главного фаворита группы С. В Амстердаме, на "Йохан Крофф Арене" Украина играла с Нидерландами.

Нидерланды – Украина — 3:2 (0:0)

Голы: Вейналдум 52, Вегхорст 57, Думфрис 85 – Ярмоленко 75, Яремчук 79

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Малиновський, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос 11, Шапаренко 64)

После серии весенних экспериментов с игрой в три центральных защитника, в последних перед Евро-2020 спаррингах с Северной Ирландией и Кипром, тренерский штаб сборной Украины все-таки вернулся к своей базовой схеме 4-3-3. Учитывая, что большую часть игрового времени гости провели в деструктивной фазе игры, справедливей будет идентифицировать структуру, как 4-1-4-1.

Стартовый состав Украины был достаточно прогнозируемым. После того, как Трубин провалил контрольный матч с Бахрейном, стало ясно, что место в воротах Бущана не подвергается сомнению. Пара Забарный – Матвиенко в центре обороны выглядел наиболее оптимальным вариантом, а появление Сидорчука в качестве единственного опорника было связано с неготовностью Степаненко. К сожалению, травма хряща колена ставит под сомнение дальнейшее продолжение карьеры одного из сильнейших украинских футболистов. Разумеется, Тарас не завершает карьеру, но о полноценном ее продолжении речь не идет. Степаненко не сможет играть регулярно.

Касательно предматчевых раскладов соперника, как голландская общественность не просила главного тренера сборной вернуться к классической для тех широт схеме 4-3-3, Франк де Бур был твердым в своем решении играть на чемпионате Европы с тремя центрбеками, латералями и двумя нападающими.

За исключением кратковременных отрезков практически весь матч проходил при игровом преимуществе сборной Нидерландов. Сборная Украины достаточно активно и смело начала, высоко встречая оппонентов и задействуя контрпрессинг. "Сине-желтые" при первой же возможности старались отвечать интенсивным, позиционным атаках хозяев поля своими быстрыми контрвыпадами.

Одним из ключевых эпизодов матча стала травма Зубкова, который завершил свои выступления на турнире уже на 11 минуте первого матча. После того, как свою прежнюю игровую форму утратил Евгений Коноплянка, первая команда страны по большому счету осталась без соответствующего уровня левого инвертированного вингера. Весенние матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 и спарринги показали, что наиболее оптимальным вариантом на эту позицию из левоногих нападающих и полузащитников является Зубков. В совокупности с отсутствием в составе Степаненко – это были существенные кадровые проблемы, которые негативно сказались на эффективности системы игры сборной и ограничили тактический арсенал команды.

Неожиданная необходимость в вынужденной замене спровоцировала главную ошибку в матче. И ее совершил не Миколенко или Бущан, а главный тренер. Марлос был худшим из всех возможных вариантов. Понятное дело, что у тренерского штаба выбор был не такой уж большой, но по факту – это решение привело к полному провалу на нашем левом фланге, где господствовал один из лучших латералей Евро – Думфрис. Марлос медленно и без энтузиазма действовал в фазе игры без мяча. Часто его присутствие на поле носило формальный характер.

По сути, украинский бразилец оставил одного Миколенко на растерзание Думфрису. Это не попытка обвинить Марлоса. Он сформированный футболист, со своими достоинствами и недостатками, но в матчах с такими соперниками ему на поле делать нечего, да еще и на левом фланге. Вингер Шахтера был деталью из другого механизма, что, разумеется, сломало структуру.

Во многом благодаря Бущану Украина продержалась до перерыва. Команде Шевченко все труднее было разбивать прессинг соперника и выходить в быстрые атаки. В начале второго тайма с интервалом в пять минут Нидерланды забили два гола. Это вполне соответствовало ходу матча, но нужно отметить, что оба взятия ворот стали возможными "благодаря" грубым индивидуальным ошибкам. К обоим причастен Миколенко.

Дальше мы пережили один из самых крутых эмоциональных подъемов на турнире – сборная Украины отыграла у голландцев на их поле два гола. Да еще и какие красавцы получились! Отличились два лучших полевых футболиста команды на турнире – Яремчук и Ярмоленко.

Шевченко был очень близок к тому, чтобы перечеркнуть свою ошибку с выходом Марлоса. По сути, перелому игры привели обоюдные замены. Преждевременно уверовавший в легкую победу Франк де Бур на 64 минуте убрал центрбека Блинда и левого латераля ван Анхольта. Похоже, именно это спровоцировало проявление определенной расслабленности "оранжевых". Сам по себе счет 2:0 часто располагает к частичной потере концентрации, а тут еще и тренер снимает центрального защитника.

Параллельно Шевченко решился на признание собственной ошибки и выпустил вместо Марлоса – Шапаренко. С выходом Николая сборная перестроилась на структуру 4-2-3-1 и активировала давление.

Динамовская группа обороны (четверка защитников и пара опорников), разбавленная Матвиенко из Шахтера взаимодействовала эффективнее, чем структура с одним Сидорчуком между линиями (4-1-4-1). В клубе Сергей всегда играет в паре, в частности с Шапаренко. Каждое появление Сидорчука в качестве "шестерки" не приводил ни к чему хорошему. Как и в случае с Марлосом, Сидорчука уже трудно "перешить", он не обладает характеристиками, позволяющими действовать в структуре 4-3-3 единственным опорным. В Испании игроков этой роли называют "пивотом". Он должен постоянно сканировать пространство, открываться, создавать для защитников векторы для передач.

Сидорчук в Динамо большую часть карьеры имел несколько другие требования и по большому счету, всегда играл в паре с хавбеком, который выполнял функции "реджисты". Как только в опорной зоне появился Шапаренко, у нас пошла игра. Украина начала выходить в атаки, продвигать мяч в финальную треть поля. В итоге – шедевр Ярмоленко и эффективное взаимодействие при стандарте лучшего ассистента Серии А и одного из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии, привели к камбеку.

Еще несколько минут мы придерживались той модели, которая принесла промежуточный успех, но со временем команда де Бура начала снова задавливать нас в нижний блок. В итоге, лучший игрок матча стал его главным героем. На 85 минуте Думфрис поставил точку в драматичном матче. После достойного поражения сильному оппоненту, за которое совсем не было стыдно, сборная играла с аутсайдером группы. Несмотря на победу, матч с Северной Македонией получился менее однозначным.

Украина – Северная Македония — 2:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко 29 (Караваев), Яремчук 34 (Ярмоленко) – Алиоски 57

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Зинченко – Малиновський (Соболь, 90+2), Ярмоленко (Цыганков, 70), Шапаренко (Сидорчук, 78) – Яремчук (Беседин, 70)

Нереализованные пенальти: Малиновський 84 (вратарь) – Алиоски 57 (вратарь)

В конструктивной фазе у сборной Украины была интересная, гибкая структура. На определенных стадиях позиционных атак она отличалась асимметрией. Главный козырь системы игры был в том, что она способствовала использованию максимального количества наиболее креативных футболистов. При розыгрыше мяча на своей половине поля Миколенко поднимался высоко по флангу, его зону закрывал Зинченко. Ближе к завершающей стадии Караваев также шел вперед, а Зинченко занимал позицию в левом углу условного ромба из Малиновского и хавбеков.

На скриншоте видно, как Малиновский смещался в центральную зону. Вероятно, это было частью плана, тем не менее, было заметно, что Руслану неудобно было действовать левым вингером. Его тянуло ближе к родному правому полупространству. Не понятно, почему именно им заткнули дыру. На мой субъективный взгляд, гораздо эффективнее использовать своего лучшего игрока на оптимальной для него позиции. Не знаю, рассматривал ли тренерский состав вариант с Шапаренко, но, учитывая, что Малиновский все равно постоянно уходил с фланга и тройка атакующих хавбеков постоянно менялась местами, возможно, более рационально было бы поменять Николая с Русланом номинальными местами.

Команда Шевченко перегружала центр, максимально сужая линии обороны соперника. Это гарантировало свободное пространство на флангах, где ширину поддерживали Миколенко и Караваев. Моменты у ворот Македонии возникали один за другим. Первый тайм вселял большой оптимизм. Это был лучший отрезок на турнире. И дело даже не только в силе соперника, но и в командных скоростях, интенсивном давлении и интересной, нестандартной модели игры. Такого продолжительного отрезка с контрпрессингом больше не было.

В фазе игры без мяча, если не удавалось быстро вернуть контроль, сборная перестраивалась на структуру 4-1-3-2, со Степаненко между линий, и Ярмоленко в паре с Яремчуком впереди.

После перерыва, по большому счету, сборная остановилась. Команда начала отходить в средний блок и позволяла зажимать себя в низкий. Расчет на контратаки работал, команда Шевченко во втором тайме должна была забить еще пару голов, но вместо этого в который раз показала свое неумение играть по счету. Мы отдали инициативу и едва не потеряли победу, испортив все впечатление от матча. В середине второй половины игры Украина снова перешла на схему 4-2-3-1.

Этот матч трудно анализировать. Для максимально объективной оценки необходимо находиться внутри команды, либо владеть информацией из раздевалки. Мы можем лишь предполагать, с чем связан контраст между таймами. Судя по эмоциональной пресс-конференции Шевченко после матча с Австрией, уже в противостоянии с Македонией у нас были серьезные проблемы с физикой.

Игра с Австрией меньше всего нуждается в анализе. Это было тотальное поражение украинского футбола на фоне трендов. Мы много слышим о стремлении играть в современный футбол. Австрия нам преподнесла хороший урок, показав, что сборная Украины не готова к предложенной ей интенсивности. Игра напомнила о встречах Шахтера с гладбахской Боруссией в Лиге чемпионов. Здесь, конечно, разрыв в счете был гораздо скромней, но по игре наша команда снова выглядела беспомощно.

Украина — Австрия 0:1 (0:1)

Гол: Баумгартлингер 21

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Шапаренко (Марлос 68), Яремчук, Ярмоленко, Малиновський (Цыганков 46), Зинченко, Миколенко (Беседин 85), Сидорчук, Караваев

Первый тайм был просто ужасным. Уже в начале матча стало понятно, что с Австрией нам мало что светит. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Наш футбол в целом отстает в развитии. В сборной пытаются поставить позиционную игру в атаке, подразумевающую качественные проактивные методы обороны, то есть – прессинг и контрпрессинг, с игроками, большая часть который в чемпионате Украины практически не сталкиваются с этими наиболее актуальными аспектами. Лишь Заря старается идти в ногу со временем. Касательно остальных команд, то прессинг можно наблюдать лишь эпизодически. Даже Шахтер со своей высокой линией обороны пассивен в игре без мяча. Велика вероятность, что де Дзерби изменит ситуацию.

Несмотря на то, что сборная Украины раньше всех собралась на подготовительные сборы, после второго тайма с Македонией и матча с Австрией было очевидно, что тренеры по физподготовке не лучшим образом справились со своими обязанностями.

На схеме выше – структура прессинга сборной Австрии в матче с Украиной. Арнаутович атаковал одного центрбека, перекрывая вектор возможной передачи на другого. Хавбеки и фулбеки с небольшим зазором контролировали игроков нашей сборной один в один.

Мы и с прессингом Бахрейна во время спарринга испытывали проблемы, что тут говорить о слаженной команде, которая состоит из игроков основного состава клубов немецкой Бундеслиги. Учитывая, наше функциональное состояние, еще очень хорошо, что при явном преимуществе Австрии команда Шевченко проиграла с минимальным счетом, что в общем-то и позволило нам квалифицироваться в плей-офф с третьего места.

К сожалению, Степененко, который играл во втором туре, на этот матч уже был не готов. Шевченко снова поставил в опорную зону одного Сидорчука. Разумеется, ничего хорошего это не сулило. Капитан Динамо совсем не плохой футболист, но в структуре Шевченко Сергею отводилась несвойственная ему роль.

Иронией судьбы в 1/8 финала сборная Украины встретилась с одной из тех команд, благодаря которой и вышла из группы. Швеция неожиданно выиграла группу Е, и перед матчем считалась фаворитом. Тем не менее, все понимали, что это команды примерно одного уровня, разве что Швеция находилась в лучшем функциональном состоянии. Очень важный момент – выход с третьего места на Швецию позволил команде восстановиться. Украина имела восемь суток между матчами с австрийцами и шведами. Подобных отрезков не было ни у одной команды.

Швеция – Украина 1:2 (осн. вр. 1:1)

Голы: Форсберг 43 – Зинченко 27 (Ярмоленко), Довбик 120+1 (Зинченко)

Украина: Бущан – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Зинченко – Степаненко (Макаренко 95), Сидорчук (Безус 118), Шапаренко (Малиновський 61) – Ярмоленко (Довбик 105), Яремчук (Беседин 90, Циганков 101)

Удаление: Даниэльссон 99.

Тренерский штаб не зря наигрывал весной вариант ведения игры с тремя центрбеками. Команда Шевченко сыграла в матче с шведами по схеме 5-3-2. В этом матче были неожиданные кадровые решения. Малиновский и Миколенко остались на скамейке. Средняя линия имела наиболее осторожный вариант – Степаненко, Сидорчук и Шапаренко, а за левую бровку должен был отвечать Зинченко.

Теоретически мы должны были иметь лишнего игрока при розыгрыше на своей половине поля и в средней линии. Но, на практике, шведы регулярно, за счет смещений Форсберга и Кулусевски получали преимущество в центре. А вот с розыгрышем особых проблем у нас не было.

В первом тайме была относительно равная игра. Комбинация с изумительными передачами в исполнении Шапаренко и Ярмоленко завершилась ударом от души Александра Зинченко. Соперник ответил голом из-за штрафной в исполнении Форсберга.

После перерыва Украина постепенно начала терять контроль над игрой. Швеция в очередной раз показала, что это всесторонне развитая команда. Существует стереотип, мол, это оборонительная команда, которая практически всегда играет в позиционной обороне по структуре 4-4-2. Команда Янне Андерссона продемонстрировала на нашей сборной свой прессинг и атакующий потенциал. Основную разницу на поле делал Форсберг. Автор гола имел еще, как минимум две возможности забить гол, но оба раза мяч попадал в каркас ворот. Команда Шевченко отвечала быстрыми атаками, после одной из которых Сидорчук также проверил штангу на прочность. Достаточно продолжительный отрезок времени Украина сидела в низком блоке и игроки часто элементарно играли на вынос.

Откровенно говоря, Украина продержалась до дополнительного времени, в котором произошел ключевой эпизод в противостоянии. Ужасный фол Даниэльссона на Беседине перевернул ситуацию с ног на голову. После удаления Швеция перешла на 4-4-1 низким блоком, Украина снова получила возможность конструировать позиционные атаки, да еще и без сопротивления в начальной фазе атак.

Андрей Шевченко призывал команду забить гол и не доводить дело до серии пенальти. Но было у этого призыва, что-то от – "биться, бороться". Уставшая команда не соблюдала игровые принципы, соответственно, ломалась структура. Часто для розыгрыша стягивалось неприемлемо много игроков. Мы боялись даже, когда Швеция села в нижний блок и старалась дотянуть до серии пенальти.

Тренерский штаб не смущало, что у нас при позиционных атаках часто было четыре игрока глубже единственного форварда шведов тройка центрбеков и один из опорных. Вот осознанно лишали себя имеющегося численного преимущества. Разумеется, главному тренеру виднее, но вообще тройку защитников он ставил, чтобы иметь преимущество при двух нападающих. Когда он остался один.

Да еще и без должной поддержки хавбеков, то у нас не то чтобы не было необходимости оставлять трех центрбеков, мы просто обязаны были менять структуру и переходить на двойку. Тем более у нас к тому времени были возможности для замен. Возможно, этот момент имел ввиду Андрей Шевченко, когда говорил, что команда всегда старалась сохранять свою структуру.

Хотя, в концовке матча, ни о какой структуре не было и речи. Мы просто бесконечно грузили в штрафную на Довбика. Сработало. Артем доказал, что ему нужно давать больше игрового времени. В четвертьфинале нас ждал один из главных фаворитов турнира – сборная Англии. Если к шведам мы готовились восемь дней, то между раундами плей-офф у нас было всего три дня.

Украина — Англия 0:4 (0:1)

Голы: Кейн 4 (Стерлинг), Магуайр 46 (Шоу), Кейн 50 (Шоу), Хендерсон 63 (Маунт)

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков 35), Матвиенко, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук (Макаренко 64), Зинченко – Ярмоленко, Яремчук

Ожидаемо мы снова вышли играть по схеме 5-3-2. Это был наиболее оптимальный вариант для нашей сборной в матчах с более сильными соперниками.

Возможно, команда исчерпала свой лимит везения в матче со шведами. По сути, первая атака англичан завершилась голом. Но, при этом, структура 5-3-2 работала. Команда Шевченко сдерживала соперника, не давая ему пространства на флангах.

Линия обороны из пяти игроков достаточно широка, чтобы закрывать все вертикальные зоны. Это позволяет крайнему защитнику смелее встречать оппонента с мячом, зажимая его у боковой линии. Синим цветом обозначена линия обороны, желтым — линия полузащиты, красным — нападающие. Но, в данном случае нас интересуют условные – белые линии. Избегая эшелонированной обороны с вертикальной и горизонтальной подстраховкой, англичане, которые и так через центр не развивают атаки, сталкивались на флангах практически с теми же самими линиями обороны. Именно они отмечены белым цветом.

Сборная Украины пропустила быстрый гол, но продолжала выполнять план на игру. До перерыва мы были конкурентоспособны и по большому счету, не уступали сопернику. Даже несмотря на то, что Украина проигрывала, было ощущение, что при определенных обстоятельствах она может рассчитывать на успех.

На мой взгляд, как и в матче со Швецией, в противостоянии с англичанами был ключевой момент. Разумеется — это травма Кривцова. Только на этот раз, последствия носили негативный характер. Команда проигрывала, защитников, уровня основной тройки в резерве не было, Степаненко, судя по всему, был не готов. Шевченко выпустил Цыганкова и вернулся к базовой схеме 4-3-3.

В оставшиеся до перерыва десять минут Украина прибавила в атакующих действиях и выглядела весьма неплохо. Возможно, это был лучший отрезок команды в матче. Но, сразу после перерыва проявились минусы схемы в противостоянии с этим конкретным оппонентом. Более узкая линия обороны вынуждала отдавать сопернику фланги. Именно это и стало ключевым в матче. Все три гола во втором тайме были забиты головой. Один после подачи со штрафного, один после углового, и один после кросса с игры. Мы разрешили сопернику подавать и не могли оказать сопротивления в воздухе. Королевские военно-воздушные силы накрыли нас ковровой бомбардировкой.

Создалось впечатление, что после четвертого гола англичане решили поберечь энергию и не стали продолжать избиение. Доводится слышать и читать в СМИ много претензий вроде – опустили руки, не боролись до конца. Но, как бороться, когда оппонент, который превосходит и в технике и в физике, освежается пятью заменами, а у нас ноги не бегут и замены не проводятся? Не нужно требовать невозможного. Вам не кажется, что в плане замен Шевченко имеет много общего с Михайличенко? Хотя, ни одной желтой карточки в матче, где ничего не получается – это странно. Да и вообще, мы были слишком толерантными. Украина совершила меньше всех фолов на Евро-2020. Создается впечатление. что сборную нужно чаще критиковать. Хочется, чтобы в каждом матче все игроки были такими заведенными, как Зинченко в матче с Швецией.

Слова о том, что у нас слабый чемпионат, короткая скамейка, некем менять – не годятся. Практически все замены, которые проводились, ну кроме Марлоса в матче с Нидерландами, как минимум не ослабили игру, а большинстве случаев, даже усилили. Вспомните выходы Макаренко, Довбика, Шапаренко. Неужели Соболь и Тымчик так сильно не заслуживают доверия?! Даже когда Миколенко находился на поле абсолютно потерянным, главный тренер ничего не предпринимал.

Вспомнив каждый матч по отдельности, можно сделать выводы по турниру в целом.

Результат: отличный.

Выход в четвертьфинал был бы большим достижением, даже, если бы сборная Украины находилась в своем оптимальном состоянии. А, то, что мы, имея серьезные кадровые проблемы, сумели оказаться выше Германии, Португалии и Франции – однозначный успех.

Игра: неудовлетворительно.

Как мы отмечали в начале материала, почти во всех матчах мы были хуже соперников. Даже победная игра с Македонией оставила большой осадок. Разумеется, на качестве игры сказались определенные факторы – объективные и негативные. К объективным, можно отнести кадровые проблемы и не лучшую форму отдельных игроков. На старте вылетел Зубков, а Малиновский и Степаненко оказались не готовы. О важности потери Кривцова в четвертьфинале мы уже говорили. Далеки от своей лучшей формы Марлос и Цыганков.

К субъективным причинам можно отнести плохое управление командой во время игры со стороны главного тренера. Шевченко серьезно затягивал с заменами. И это при том, что сам жаловался на плохое физическое состояние игроков. Структура и принципы игры часто нарушались и временами вообще не работали. У нас средний показатель выносов больше, чем у Македонии и Шотландии. По ударам мы на семнадцатом месте. По ударам из штрафной – двадцатые, во владении мячом – двенадцатые. При этом нужно понимать, что если бы не наше перекатывание на своей половине поля, то показатели были бы негативнее. По успешному дриблингу мы также в хвосте. Наконец, мы на двадцать первом месте по активным действиям в финальной трети поля! Это, надо полагать, мы так принципов придерживались.

Еще одной проблемой является, то, что мы все неправильно оценивали потенциал национальной команды. Мы ждали увидеть ту команду. Ту, которая прошла отборочный турнир, оставив позади Португалию. Но той сборной уже нет. Невозможно сохранить механизм, потеряв важнейшие детали. Сила сборной заключалась в ее треугольнике в центре поля – Степаненко – Малиновский – Зинченко. Также у нас было два качественных инвертированных вингера. Тогда у Шевченко была отлаженная система игры, на Евро ее уже не было.

В любом случае, неоднозначный турнир подарил много положительных эмоций, спасибо сборной за Евро-2020. Но дальше мы должны осознавать, что штаб Шевченко должен строить новый механизм, в соответствии с имеющимися деталями.

Сергей Костенюк, Football.ua