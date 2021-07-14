Украина

Итальянский специалист считает, что центрбек из Бразилии идеально подходит под его философию игры.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал решение клуба подписать в летнее трансферное окно центрального защитника Сассуоло Марлона.

"Прежде всего, по большому счету этот трансфер – прерогатива главного тренера. Потому что Марлон подходит для построения игры Роберто Де Дзерби, для его системы, которую он проповедует – атакующий футбол".

"Марлон в этой системе – ключевой игрок. Де Дзерби говорит, что у него все начинается с обороны", — заявил Палкин в программе Shakhtar News.

Напомним, ранее Марлон рассказал о своих целях в составе донецкого Шахтера, заявив о желании выиграть Лигу Европы.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.