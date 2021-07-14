Украина

Матч пройдет в окрестностях Милана без зрителей на трибунах.

Киевское Динамо проведет товарищеский поединок против миланского Интера в середине августа, сообщает Inter-news.it со ссылкой на Corriere dello Sport.

Контрольная игра состоится 14 августа в окрестностях Милана и пройдет она без зрителей на трибунах.

При этом на 14 августа намечена базовая дата для проведения четвертого тура УПЛ, где киевляне должны сыграть против Ингульца.

Отметим, что в последний раз Динамо и Интер встречались в 2009 году на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2009/10. Тогда миланская команда обыграла киевлян со счетом 2:1.

В настоящее время команда Мирчи Луческу проводит второй учебно-тренировочный сбор перед стартом предстоящего сезона. Сегодня Динамо сыграет против Сьона, после чего проведет спарринги против Атлетика, Ниццы, Вильярреала, Эвиана и Этуаля.

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