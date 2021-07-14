Украина

Для команды Мирчи Луческу это будет второй спарринг на втором учебно-тренировочном сборе.

Сегодня киевское Динамо проведет свой второй контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу будет местная команда Сьон.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в день игры было принято решение о смене места проведения и времени начала матча.

Согласно новому плану, матч пройдет сегодня, 14 июля, на домашнем стадионе Сьона — Турбийон. Стартовый свисток матча прозвучит не в 20:00, как было запланировано ранее, а в 19:30.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча Сьон — Динамо.