Украина

Полузащитник киевского Динамо прокомментировал результат очередного спарринга.

Киевское Динамо на вторых тренировочных сборах в Швейцарии сумело успешно провести контрольный поединок против местного Сьона, одержав победу над соперниками со счетом 2:0.

Динамо Киев — Сьон 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "бело-синих" Богдан Леднев поделился эмоциями от матча, в котором тренерский штаб доверил ему провести на поле чуть меньше получаса игрового времени.

"Соперник был достаточно хорошим, поэтому нельзя сказать, что победа далась нам легко. Нам подбирают достаточно хорошие спарринги на этих сборах. Просто постепенно набираем кондиции, и ноги уже куда лучше чувствуют себя.

Чтобы поднимать тонус, всегда лучше играть, чем просто тренироваться, поэтому сегодняшнюю игру считаю в любом случае хорошей. К сожалению, сегодня не смог забить свой гол, хотя имел для этого возможность. Ничего, буду стараться сделать это в следующем матче.

Динамо Киев — клуб, в котором всегда большая конкуренция за место на поле. Все пытаются показать максимум возможностей, как-то проявить себя. Я благодарен тренерскому штабу, что дают мне шанс выйти на поле и показать свои способности. Прямое требование ко мне — обострение игры, ведь я выступаю на атакующей позиции", — подытожил футболист.

Следующий товарищеский матч киевского Динамо состоится 15 июля, начало в 18:00 по киевскому времени. В соперниках — французский Эвиан.