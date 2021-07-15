Украина

Вратарь киевлян может перебраться в английский чемпионат.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает Evening Standard.

По информации источника, представители лондонского клуба уже провели переговоры по возможному трансферу 27-летнего голкипера сборной Украины.

Руководство "молотобойцев" ищет достойного конкурента для Лукаша Фабиански и в связи с этим клуб пытается договориться с вратарем ПСЖ Альфонса Ареолой.

Также лондонцы смотрели в сторону вратаря Вест Бромвича Сэма Джонстона, но "дрозды" запрашивали за него около 10 миллионов фунтов стерлингов, на что получили отказ.

В минувшем сезоне Бущан провел 35 поединков, из которых 17 на ноль при 27 пропущенных мячах. Также он отыграл все пять игр в составе сборной Украины на Евро-2020, где команда Андрея Шевченко добралась до четвертьфинала.

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