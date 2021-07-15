Нападающий ушел из луганской команды.
Сергей Гринь, фото Заря
15 июля 2021, 19:29
Сергей Гринь покинул луганскую Зарю, сообщает официальный сайт луганского клуба.
Нападающий и клуб договорились об обоюдном расторжении контракта и прекратили сотрудничество.
"Футбольный клуб Заря благодарит Сергея за время, отданное нашей команде и желает удачи и успехов в дальнейшей карьере", — гласит заявление луганчан.
Гринь перебрался в Зарю в октябре прошлого года из датского Вайле и провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.
Напомним, что бывший полузащитник луганчан Иванисеня подписал контракт с российским клубом.