Украина

Нападающий ушел из луганской команды.

Сергей Гринь покинул луганскую Зарю, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Нападающий и клуб договорились об обоюдном расторжении контракта и прекратили сотрудничество.

"Футбольный клуб Заря благодарит Сергея за время, отданное нашей команде и желает удачи и успехов в дальнейшей карьере", — гласит заявление луганчан.

Гринь перебрался в Зарю в октябре прошлого года из датского Вайле и провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что бывший полузащитник луганчан Иванисеня подписал контракт с российским клубом.