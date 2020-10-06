Украина

Луганчане объявили о подписании вингера.

Бывший нападающий Вайле Сергей Гринь стал игроком Зари, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Вингер поставил подпись под контрактом с луганчанами сроком в два с половиной года. В составе "черно-белых" новичок будет играть под 50-м номером.

Последним клубом Гриня был Вайле, в котором он выступал с января 2019 года. В составе датского клуба 26-летний игрок провел 39 поединков, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Заря арендовала у Фенербахче нападающего Аллахьяра Сайядманеша.