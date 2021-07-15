Украина

Команды УПЛ продолжают подготовку к предстоящему сезону.

Команды украинской Премьер-лиги продолжают подготовку к предстоящему сезону, проводя контрольные поединки.

В первом товарищеском матче львовский Рух минимально обыграл Прикарпатье со счетом 2:1. Победу львовянам принесли забитые мячи в исполнении Фабрицио Альваренги и Василия Рунича. У команды из Первой лиги единственным голом отметился Ростислав Волошинович.

Прикарпатье — Рух 1:2

Голы: Волошинович, 22 — Альваренга, 44, Рунич, 65.

Рух: Панькив, Альваренга, Слюбик (Холод, 46), Сыч, Мысык, Варфоломеев, Карабин (Роман, 85), Сапуга, Роман (Квасница, 71), Рунич, Кондраков.

Удаление: Карабин, 85 (второе предупреждение).

Во второй игре Мариуполь расписал мировую с турецким Бурсаспором. Игра закончилась со счетом 1:1. В составе команды Остапа Маркевича единственный голом отметился Чоботенко, воспользовавшийся передачей с фланга от Стасюка. У турков Айдоган реализовал пенальти.

Мариуполь — Бурсаспор 1:1

Голы: Чоботенко, 73 — Айдоган, 44 (с пенальти).

Мариуполь: Кудрик (Турбаевский, 46), Стасюк, Чоботенко, Микицей (Удод, игрок на просмотре, 46), Меличенко (Драмбаев, 58), Чех, Петерман (Микитишин, игрок на просмотре, 58), Мишнев (Плакса, 60), Кащук (Топалов, 46), Кулаков (Поталов, 70), Горбунов (Хромей, 60).

Бурсаспор (стартовый состав): Юрдакул, Коз, Алтикардеш, Эмре, Фуркан, Айдоган, Алтипармак, Шен, Йильмаз, Капачак, Кор.

В еще одной встрече харьковский Металлист 1925 уступил команде Первой лиги — Альянсу со счетом 1:3. У харьковчан единственным голом отметился Дмитренко. Победу команде из Липовой Долины принесли забитые мячи в исполнении Ярошенко, Шпыренка и Лебеденко. Все мячи были забиты в первом тайме.

Металлист 1925 — Альянс 1:3

Голы: Дмитренко 38 — Ярошенко 12 Шпирьонок 39, Лебеденко 43

Металлист 1925: Шелихов (Коваленко Н., 46), Ченбай, Квакич, Ермаков, Коваленко И. (Ременюк, 46), Еногела, Савин, Задерака, Фабиньо (Крыськив, 62, Шершень, 79), Дмитренко, Блажко (Островский, 87).

В последней игре Колос из Ковалевки одержал минимальную победу над Львовом со счетом 2:1.