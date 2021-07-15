Украина

Команда Мирчи Луческу продолжает подготовку к новому сезону.

Киевское Динамо в очередном контрольном поединке на втором учебно-тренировочном сборе уверенно обыграло французский Эвиан со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт командой Мирчи Луческу уже на второй минуте встречи Владислав Ванат прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где Богдан Леднева в касание отправил мяч в сетку ворот.

Спустя 15 минут преимущество "бело-синих" удвоил сам Ванат, который получил мяч на чужой половине поля, после чего красиво прокинул мяч через соперника и вырвавшись на ударную позицию точно пробил по воротам. Окончательную точку в матче поставил Леднев, который здорово пробил с линии штрафной в дальний угол, оформив дубль.

Свой следующий контрольный матч Динамо проведет против еще одной французской команды. Соперником киевлян будет команда Лиги 1 — Ницца. Игра пройдет 17 июля.

Динамо — Эвиан 3:0

Голы: Леднев, 2, 38, Ванат, 17.

Динамо: Бойко (Моргун, 46), Кендзера (Вивчаренко, 46), Тымчик (Сирота, 61), Шабанов, Дубинчак (Родригес, 46), Бенито, Де Пена, Гармаш (Буяльский, 61), Леднев (Андриевский, 61), Коробенко (Шепелев, 61), Ванат (Кулач, 46).

Эвиан (стартовый состав): Моди, Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.