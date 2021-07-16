Украина

Одесская команда подписала новые соглашения с Алексеем Паламарчуком и Игорем Путрей.

Одесский Черноморец продлил контракты еще с двумя футболистами перед стартом в новом сезоне УПЛ.

Как сообщает пресс-служба "моряков", новые контракты с клубом подписали вратарь Алексей Паламарчу и полузащитник Илья Путря. О сроках и финансовых деталях ничего не сообщается.э

Стоит отметить, что у Паламарчука восемь игр за "моряков" в прошлом сезоне. Путря за прошлый сезон в составе одесситов провел 24 игры, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

Стоит отметить, что Черноморец стартует в УПЛ матчем против черниговской Десны. Игра состоится 25 июля.

Ранее сообщалось, что "моряки" продлили контакт с тремя футболистами.

